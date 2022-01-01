Direktori Syarikat
Omnicell
Omnicell Gaji

Julat gaji Omnicell adalah dari $48,108 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $278,600 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Omnicell. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $135K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $48.1K
Penganalisis Perniagaan
$108K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$279K
Jurutera Mekanikal
$79.6K
Pereka Produk
$145K
Pengambilan Pekerja
$122K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$203K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Omnicell ialah Ahli Teknologi Maklumat (IT) at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $278,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Omnicell ialah $128,700.

