Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Nuro berkisar dari $194K seyear untuk L3 hingga $364K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $272K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nuro. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Nuro, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)