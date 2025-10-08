Direktori Syarikat
Nuro
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

Nuro Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Nuro berkisar dari $194K seyear untuk L3 hingga $364K seyear untuk L5. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $272K.

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
(Tahap Permulaan)
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Logo Nuro

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Nuro, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Nuro in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $510,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nuro untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $243,000.

