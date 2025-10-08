Direktori Syarikat
Nureva
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

Nureva Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Canada di Nureva berjumlah CA$74.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nureva. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Jumlah setahun
CA$74.7K
Tahap
L1
Asas
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Nureva?

CA$225K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Nureva in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$95,120. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nureva untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada ialah CA$73,612.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Nureva

Syarikat Berkaitan

  • Intuit
  • Pinterest
  • Google
  • Uber
  • Stripe
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain