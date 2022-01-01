Direktori Syarikat
Novartis Gaji

Gaji Novartis berkisar dari $2,460 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $540,000 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Novartis. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Saintis Data
Median $150K
Penganalisis Data
Median $10.1K
Jurutera Perisian
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Pengurus Sains Data
Median $31.5K
Pembangunan Perniagaan
Median $540K
Arkitek Penyelesaian
Median $79.4K
Jurutera Mekanikal
Median $100K
Akauntan
$2.5K
Pembantu Pentadbiran
$14.7K
Jurutera Bioperubatan
$229K
Operasi Perniagaan
$24.4K
Pengurus Operasi Perniagaan
$269K
Penganalisis Perniagaan
$75.3K
Khidmat Pelanggan
$79.6K
Penganalisis Kewangan
$122K
Sumber Manusia
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Perunding Pengurusan
$281K
Operasi Pemasaran
$26.8K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$64.3K
Pengurus Produk
$94.7K
Pengurus Program
$125K
Pengurus Projek
$24.9K
Jualan
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$163K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Novartis ialah Pembangunan Perniagaan dengan jumlah pampasan tahunan $540,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Novartis ialah $97,354.

Sumber Lain