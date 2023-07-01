Nova Gaji

Gaji Nova berkisar dari $47,678 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $150,750 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nova . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025