Nova Credit Gaji

Gaji Nova Credit berkisar dari $110,550 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $174,125 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nova Credit. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Jurutera Perisian
Median $135K
Saintis Data
$113K
Undang-undang
$143K

Pemasaran
$156K
Pengurus Produk
$174K
Perekrut
$111K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Nova Credit ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $174,125. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nova Credit ialah $138,784.

