NOV Gaji

Gaji NOV berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $208,035 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NOV. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Saintis Data
Median $82.5K
Jurutera Perisian
Median $94.5K
Arkitek Penyelesaian
Median $149K

Pembangunan Perniagaan
$191K
Operasi Khidmat Pelanggan
$50.3K
Pengurus Sains Data
$208K
Pereka Produk
$109K
Pengurus Produk
$136K
Pengurus Projek
$96.9K
Jurutera Jualan
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di NOV ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $208,035. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NOV ialah $109,450.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk NOV

