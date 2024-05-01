Nous Gaji

Gaji Nous berkisar dari $14,634 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat rendah hingga $96,515 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nous . Dikemas kini terakhir: 10/23/2025