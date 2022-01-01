Direktori Syarikat
notonthehighstreet
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

notonthehighstreet Gaji

Gaji notonthehighstreet berkisar dari $112,649 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $146,793 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas notonthehighstreet. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengurus Produk
$113K
Jurutera Perisian
$123K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di notonthehighstreet ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $146,793. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di notonthehighstreet ialah $122,505.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk notonthehighstreet

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain