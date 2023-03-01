Notable Health Gaji

Gaji Notable Health berkisar dari $109,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $280,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Notable Health . Dikemas kini terakhir: 10/23/2025