Notable Health Gaji

Gaji Notable Health berkisar dari $109,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $280,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Notable Health. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Jurutera Perisian
Median $150K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $280K
Penganalisis Data
$109K

Pemasaran
$171K
Pengurus Produk
$151K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Notable Health ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $280,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Notable Health ialah $150,750.

