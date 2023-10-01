NOS Gaji

Gaji NOS berkisar dari $23,736 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $58,309 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NOS . Dikemas kini terakhir: 10/23/2025