Norwegian Cruise Line Gaji

Gaji Norwegian Cruise Line berkisar dari $78,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $142,035 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Norwegian Cruise Line . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025