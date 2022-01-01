NortonLifeLock Gaji

Gaji NortonLifeLock berkisar dari $21,883 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $273,360 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NortonLifeLock . Dikemas kini terakhir: 10/23/2025