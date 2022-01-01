Direktori Syarikat
NortonLifeLock Gaji

Gaji NortonLifeLock berkisar dari $21,883 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $273,360 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NortonLifeLock. Dikemas kini terakhir: 10/23/2025

Jurutera Perisian
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $200K
Penganalisis Perniagaan
$157K

Pembangunan Perniagaan
$159K
Khidmat Pelanggan
$194K
Pengurus Sains Data
$233K
Saintis Data
$71.8K
Penganalisis Kewangan
$141K
Pemasaran
$189K
Operasi Pemasaran
$85.4K
Pereka Produk
Median $109K
Pengurus Program
$273K
Pengurus Projek
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$152K
Arkitek Penyelesaian
$239K
Pengurus Program Teknikal
$209K
Jadual Vesting

30%

THN 1

30%

THN 2

40%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di NortonLifeLock, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 30% diperoleh dalam 1st-THN (30.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 2nd-THN (30.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (40.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di NortonLifeLock ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $273,360. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NortonLifeLock ialah $154,087.

