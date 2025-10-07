Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in United States di Northwestern University berjumlah $85K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Northwestern University. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
Northwestern University
Full-Stack Software Engineer
Evanston, IL
Jumlah setahun
$85K
Tahap
L4
Asas
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Northwestern University?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Northwestern University in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $86,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Northwestern University untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $84,300.

