Northwestern University Gaji

Gaji Northwestern University berkisar dari $32,401 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $502,500 untuk Doktor di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Northwestern University. Dikemas kini terakhir: 9/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $80K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
Median $62K
Jurutera Mekanikal
Median $40K

Khidmat Pelanggan
Median $33.3K
Jurutera Bahan
Median $45K
Pengurus Projek
Median $80K
Jurutera Bioperubatan
$58.1K
Penganalisis Perniagaan
$101K
Pembangunan Perniagaan
$83.7K
Operasi Khidmat Pelanggan
$32.4K
Penganalisis Data
$74.4K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$85.6K
Doktor
$503K
Pengurus Produk
$89.6K
Penyelidik UX
$140K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Northwestern University is Doktor at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

