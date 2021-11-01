Direktori Syarikat
Northern Trust Gaji

Gaji Northern Trust berkisar dari $46,672 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $255,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Northern Trust. Dikemas kini terakhir: 9/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $148K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
Median $78K
Pengurus Produk
Median $110K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $46.7K
Arkitek Penyelesaian
Median $238K
Penganalisis Kewangan
Median $123K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $255K
Akauntan
$107K
Pembantu Pentadbiran
$63.7K
Khidmat Pelanggan
$79.6K
Penganalisis Data
$81.4K
Saintis Data
$94.5K
Sumber Manusia
$86.2K
Jurubank Pelaburan
$86.2K
Pereka Produk
$139K
Perekrut
$131K
Penganalisis Keselamatan Siber
$109K
Pengurus Program Teknikal
$240K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Northern Trust ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $255,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Northern Trust ialah $108,206.

