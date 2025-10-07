Direktori Syarikat
Nord Security
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Backend

Nord Security Jurutera Perisian Backend Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in Germany di Nord Security berjumlah €87.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nord Security. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Jumlah setahun
€87.5K
Tahap
Senior
Asas
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Nord Security?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di Nord Security in Germany berada pada jumlah pampasan tahunan €95,251. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nord Security untuk peranan Jurutera Perisian Backend in Germany ialah €86,093.

