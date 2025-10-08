Direktori Syarikat
Noon
Noon Jurutera Perisian Backend Gaji di Greater Cairo

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in Greater Cairo di Noon berjumlah EGP 1.25M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Noon. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Pakej Median
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Jumlah setahun
EGP 1.25M
Tahap
L1
Asas
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Noon?

EGP 7.92M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di Noon in Greater Cairo berada pada jumlah pampasan tahunan EGP 1,251,828. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Noon untuk peranan Jurutera Perisian Backend in Greater Cairo ialah EGP 1,246,946.

