Direktori Syarikat
Nintex
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Nintex Gaji

Gaji Nintex berkisar dari $52,380 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat rendah hingga $199,000 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nintex. Dikemas kini terakhir: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Perkhidmatan Pelanggan
$117K
Penganalisis Data
$54K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Pemasaran
$199K
Pengurus Produk
$177K
Jurutera Perisian
$86.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$52.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Nintex ialah Pemasaran at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $199,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nintex ialah $86,255.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Nintex

Syarikat Berkaitan

  • Xoriant
  • Chargebee
  • 3Pillar Global
  • Andela
  • Arcesium
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nintex/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.