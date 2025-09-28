Direktori Syarikat
Nikola Motor
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

Nikola Motor Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in United States di Nikola Motor berjumlah $180K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nikola Motor. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Nikola Motor
Product Manager
Phoenix, AZ
Jumlah setahun
$180K
Tahap
hidden
Asas
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Nikola Motor?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Nikola Motor in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $310,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nikola Motor untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $210,000.

