Nikola Motor Jurutera Mekanikal Gaji

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in United States di Nikola Motor berjumlah $140K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nikola Motor. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Jumlah setahun
$140K
Tahap
Senior
Asas
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Nikola Motor?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Tiada gaji dijumpai
Eksport Data

Sumbang

Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Jurutera Mekanikal в Nikola Motor in United States составляет $185,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nikola Motor для позиции Jurutera Mekanikal in United States составляет $140,000.

