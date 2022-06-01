Direktori Syarikat
NielsenIQ
NielsenIQ Gaji

Gaji NielsenIQ berkisar dari $15,060 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $393,838 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NielsenIQ. Dikemas kini terakhir: 11/24/2025

Jurutera Perisian
Median $15.1K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $132K
Pengurus Produk
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arkitek Penyelesaian
Median $24.3K
Pembangunan Perniagaan
$95.8K
Perkhidmatan Pelanggan
$24.4K
Kejayaan Pelanggan
$72.8K
Penganalisis Data
$21.8K
Pengurus Sains Data
$154K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$101K
Perunding Pengurusan
$97.5K
Pemasaran
$75.3K
Pereka Produk
$147K
Pengurus Program
$56.6K
Pengurus Projek
$101K
Jualan
$394K
Penganalisis Keselamatan Siber
$52K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$152K
Pengurus Program Teknikal
$56.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di NielsenIQ ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $393,838. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NielsenIQ ialah $95,787.

Sumber Lain

