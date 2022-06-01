NielsenIQ Gaji

Gaji NielsenIQ berkisar dari $15,060 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $393,838 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NielsenIQ . Dikemas kini terakhir: 11/24/2025