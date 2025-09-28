Pampasan Jurutera Perisian in India di Nielsen berkisar dari ₹1.72M seyear untuk Software Engineer hingga ₹6.7M seyear untuk Principal Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.27M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nielsen. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***