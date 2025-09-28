Pampasan Pengurus Produk in United States di Nielsen berkisar dari $173K seyear untuk Senior Product Manager hingga $189K seyear untuk Director. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $174K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nielsen. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
