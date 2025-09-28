Pampasan Saintis Data in United States di Nielsen berkisar dari $111K seyear untuk Data Scientist hingga $122K seyear untuk Senior Data Scientist. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $115K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Nielsen. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
