Pampasan Pengurus Produk in Israel di NICE berjumlah ₪419K seyear untuk Product Manager. Pakej pampasan yearan median in Israel berjumlah ₪395K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NICE. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
