Pampasan Jurutera Perisian in India di nference berkisar dari ₹2.18M seyear untuk Software Engineer hingga ₹5.55M seyear untuk Staff Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.94M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan nference. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di nference?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

