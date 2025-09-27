Pampasan Jurutera Perisian in United States di NextRoll berkisar dari $155K seyear untuk EIC2 hingga $190K seyear untuk EIC3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $180K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NextRoll. Kemaskini terakhir: 9/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
