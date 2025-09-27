Direktori Syarikat
NextRoll
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

NextRoll Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di NextRoll berkisar dari $155K seyear untuk EIC2 hingga $190K seyear untuk EIC3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $180K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NextRoll. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di NextRoll?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di NextRoll in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $213,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NextRoll untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $180,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk NextRoll

Syarikat Berkaitan

  • Audible
  • JUUL Labs
  • Xandr
  • Point72
  • Mindstrong
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain