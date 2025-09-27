Pampasan Pengurus Produk in United States di NextRoll berjumlah $221K seyear untuk EIC4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $232K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NextRoll. Kemaskini terakhir: 9/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
