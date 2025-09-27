Direktori Syarikat
Next Matter Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Ireland di Next Matter berjumlah €122K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Next Matter. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Jumlah setahun
€122K
Tahap
hidden
Asas
€122K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Next Matter?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Soalan Lazim

El paquete salarial más alto reportado para un Pengurus Kejuruteraan Perisian en Next Matter in Ireland está en una compensación total anual de €148,617. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Next Matter para el puesto de Pengurus Kejuruteraan Perisian in Ireland es €121,538.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Next Matter

