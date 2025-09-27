Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Jualan in United States di Next Insurance berkisar dari $139K hingga $190K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Next Insurance. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

$150K - $178K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$139K$150K$178K$190K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Next Insurance, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Jualan в Next Insurance in United States составляет $189,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Next Insurance для позиции Jualan in United States составляет $138,600.

