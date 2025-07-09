Direktori Syarikat
Newgen Software
Newgen Software Gaji

Gaji Newgen Software berkisar dari $8,425 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $30,571 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Newgen Software. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $12.6K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Perniagaan
$16K
Saintis Data
$13.8K

Pereka Produk
$8.4K
Pengurus Produk
$30.6K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Newgen Software is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $30,571. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newgen Software is $13,824.

