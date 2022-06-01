Direktori Syarikat
Newfold Digital Gaji

Gaji Newfold Digital berkisar dari $19,127 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $171,353 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Newfold Digital. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $19.1K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $50.8K
Penganalisis Data
$83.3K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$109K
Pengurus Produk
$55.9K
Pengurus Projek
$53.8K
Jualan
$63.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$132K
Arkitek Penyelesaian
$171K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Newfold Digital ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $171,353. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Newfold Digital ialah $63,700.

