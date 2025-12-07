Direktori Syarikat
NeoXam
NeoXam Jurutera Jualan Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Jualan di NeoXam berkisar dari SGD 51.5K hingga SGD 73.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NeoXam. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$45.3K - $53.6K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di NeoXam?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Jualan di NeoXam berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 73,121. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NeoXam untuk peranan Jurutera Jualan ialah SGD 51,503.

Sumber Lain

