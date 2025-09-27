Direktori Syarikat
Neogrid
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Neogrid Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Brazil di Neogrid berjumlah R$80.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Neogrid. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$80.8K
Tahap
hidden
Asas
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Neogrid?

R$887K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan R$166K+ (kadang kala R$1.66M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Neogrid in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$153,752. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Neogrid untuk peranan Jurutera Perisian in Brazil ialah R$80,762.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Neogrid

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • Facebook
  • Uber
  • Tesla
  • Stripe
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain