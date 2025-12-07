Direktori Syarikat
Neo4j
Neo4j Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in Sweden di Neo4j berkisar dari SEK 626K hingga SEK 888K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Neo4j. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$74.6K - $88.4K
Sweden
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Neo4j?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Neo4j in Sweden berada pada jumlah pampasan tahunan SEK 888,081. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Neo4j untuk peranan Perekrut in Sweden ialah SEK 625,518.

Sumber Lain

