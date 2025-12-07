Direktori Syarikat
Neo4j
Neo4j Pemasaran Gaji

Purata jumlah pampasan Pemasaran in Singapore di Neo4j berkisar dari SGD 233K hingga SGD 331K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Neo4j. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$204K - $232K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$180K$204K$232K$256K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Neo4j?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Neo4j in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 330,760. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Neo4j untuk peranan Pemasaran in Singapore ialah SGD 232,653.

Sumber Lain

