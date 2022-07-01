Direktori Syarikat
Nearpod
Nearpod Gaji

Gaji Nearpod berkisar dari $83,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $163,710 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nearpod. Dikemas kini terakhir: 9/9/2025

$160K

Khidmat Pelanggan
$83.3K
Saintis Data
$131K
Jurutera Perisian
$164K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Nearpod ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $163,710. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Nearpod ialah $130,650.

