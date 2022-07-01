Nearpod Gaji

Gaji Nearpod berkisar dari $83,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $163,710 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Nearpod . Dikemas kini terakhir: 9/9/2025