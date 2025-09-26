Direktori Syarikat
NDA
NDA Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Russia di NDA berjumlah RUB 3.04M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan NDA. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
RUB 3.04M
Tahap
Middle
Asas
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 234K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di NDA?

RUB 13.42M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di NDA in Russia berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 4,700,398. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di NDA untuk peranan Jurutera Perisian in Russia ialah RUB 2,810,063.

