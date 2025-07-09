Direktori Syarikat
NDA Gaji

Gaji NDA berkisar dari $11,637 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $125,372 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas NDA. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$56K
Penganalisis Data
$16.4K
Sumber Manusia
$20.5K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$13.7K
Pemasaran
$82.5K
Pereka Produk
$11.6K
Pengurus Produk
$54.8K
Pengurus Projek
$50.3K
Jualan
$17.8K
Jurutera Perisian
$22.3K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$125K
Arkitek Penyelesaian
$89.6K
Soalan Lazim

Najlepšie platenú pozíciu v NDA predstavuje Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $125,372. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NDA je $36,300.

