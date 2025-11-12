Direktori Syarikat
National University of Singapore
National University of Singapore Saintis Penyelidikan Gaji

Pakej pampasan Saintis Penyelidikan median in Singapore di National University of Singapore berjumlah SGD 96.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan National University of Singapore. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Pakej Median
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 96.1K
Tahap
L5
Asas
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di National University of Singapore?
Penyerahan Gaji Terkini
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Penyelidikan di National University of Singapore in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 128,249. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di National University of Singapore untuk peranan Saintis Penyelidikan in Singapore ialah SGD 96,073.

