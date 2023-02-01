Direktori Syarikat
Multiverse Gaji

Gaji Multiverse berkisar dari $70,569 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $296,082 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Multiverse. Dikemas kini terakhir: 10/22/2025

Jurutera Perisian
Median $115K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $78.6K
Penganalisis Perniagaan
$202K

Saintis Data
$70.6K
Sumber Manusia
$131K
Pemasaran
$76.6K
Pengurus Produk
Median $87.4K
Perekrut
$163K
Jualan
$296K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$153K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Multiverse ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $296,082. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Multiverse ialah $123,016.

