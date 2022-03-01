Direktori Syarikat
MTS
MTS Gaji

Julat gaji MTS adalah dari $13,866 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $83,421 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja MTS. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Jurutera iOS

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Saintis Data
Median $35K
Penganalisis Perniagaan
Median $30.6K

Penganalisis Data
Median $14.7K
Pereka Produk
Median $30.4K
Pengurus Produk
Median $48.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $66.7K
Pengurus Projek
Median $13.9K
Pengurus Sains Data
Median $83.4K
Pembantu Pentadbiran
$81.1K
Penganalisis Kewangan
$18.7K
Sumber Manusia
$16.6K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$57.3K
Perunding Pengurusan
$47.6K
Pemasaran
$27.3K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$68.3K
Arkitek Penyelesaian
$61.9K
Pengurus Program Teknikal
$44.5K
Soalan Lazim

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v MTS je $44,476.

Sumber Lain