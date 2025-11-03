Direktori Syarikat
Mphasis
  • Pengurus Program Teknikal

  • Semua Gaji Pengurus Program Teknikal

Mphasis Pengurus Program Teknikal Gaji

Pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Mphasis berkisar dari $118K seyear untuk L5 hingga $139K seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $142K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mphasis. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Mphasis?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Mphasis in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $142,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mphasis untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United States ialah $130,000.

