Pampasan Jurutera Perisian in India di Mphasis berkisar dari ₹394K seyear untuk L1 hingga ₹2.11M seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.46M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mphasis. Kemaskini terakhir: 11/3/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
