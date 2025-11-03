Direktori Syarikat
Mphasis
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

Mphasis Saintis Data Gaji

Pampasan Saintis Data in Taiwan di Mphasis berjumlah NT$397K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Taiwan berjumlah NT$406K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mphasis. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Lihat 3 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Mphasis?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Mphasis in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$935,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mphasis untuk peranan Saintis Data in Taiwan ialah NT$935,975.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Mphasis

Syarikat Berkaitan

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain