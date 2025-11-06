Direktori Syarikat
  Gaji
  Jurutera Perisian

  Semua Gaji Jurutera Perisian

  Greater Vancouver

Mozilla Jurutera Perisian Gaji di Greater Vancouver

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Vancouver di Mozilla berjumlah CA$186K seyear untuk P3. Pakej pampasan yearan median in Greater Vancouver berjumlah CA$195K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mozilla. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Software Engineer
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Penyerahan Gaji Terkini

Apakah tahap kerjaya di Mozilla?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Mozilla in Greater Vancouver berada pada jumlah pampasan tahunan CA$280,194. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mozilla untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Vancouver ialah CA$194,583.

