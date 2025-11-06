Pampasan Jurutera Perisian in Greater Toronto Area di Mozilla berkisar dari CA$152K seyear untuk P2 hingga CA$316K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in Greater Toronto Area berjumlah CA$169K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mozilla. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
