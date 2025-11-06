Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Mozilla berkisar dari CA$157K seyear untuk P2 hingga CA$304K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$179K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mozilla. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
