Pampasan Jurutera Perisian in Berlin Metropolitan Region di Mozilla berkisar dari €120K seyear untuk P3 hingga €134K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Berlin Metropolitan Region berjumlah €128K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mozilla. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
