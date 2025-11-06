Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Berlin Metropolitan Region

Mozilla Jurutera Perisian Gaji di Berlin Metropolitan Region

Pampasan Jurutera Perisian in Berlin Metropolitan Region di Mozilla berkisar dari €120K seyear untuk P3 hingga €134K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Berlin Metropolitan Region berjumlah €128K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mozilla. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Mozilla?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Mozilla in Berlin Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan €154,884. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mozilla untuk peranan Jurutera Perisian in Berlin Metropolitan Region ialah €124,710.

